МКАД парализовало после массовой аварии

На МКАД в районе пересечения с Минским шоссе произошла массовая авария с участием семи автомобилей. Движение оказалось полностью заблокировано на трех полосах. Из-за этого в районе ДТП скопилась значительная пробка. Движение транспорта сильно затруднено. На месте аварии работают экстренные службы.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Происходящее сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru. Согласно данным портала "Яндекс. Пробки" проблемы с движением начинаются еще в районе пересечения МКАД с Волоколамским шоссе. Скорость движения в потоке на большей части этой дистанции составляет порядка трех километров в час.