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В Магадане 8 воспитанников детсада получили ожоги глаз
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В Магадане из-за поломки бактерицидной лампы восемь детей получили ожоги 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана, сообщает на официальном сайте областной прокуратуры.
"Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз", — говорится в сообщении.
Добавляется, что заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.
Бактерицидные лампы демонтированы.
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