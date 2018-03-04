Появилось видео нападения на Собчак

В Сети появилось видео нападения на Ксению Собчак

В сеть выложили видео нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак . Ролик, по всей видимости, был снят самим нападавшим. На нем видно, как Собчак заходит в Петровский путевой дворец. Мужчина приближается к ней со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского !", после чего пытается сбежать.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Ранее Собчак в своем Twitter сообщила, что неизвестный подбежал и толкнул ее, из-за чего она упала, а затем облил жидкостью. Позднее в Instagram она написала, что упала сама, поскользнувшись на разлитой воде, и ушибла ногу и голову.