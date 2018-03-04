Появилось видео нападения на Собчак

В сеть выложили видео нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак. Ролик, по всей видимости, был снят самим нападавшим. На нем видно, как Собчак заходит в Петровский путевой дворец. Мужчина приближается к ней со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского!", после чего пытается сбежать.
Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.
Ранее Собчак в своем Twitter сообщила, что неизвестный подбежал и толкнул ее, из-за чего она упала, а затем облил жидкостью. Позднее в Instagram она написала, что упала сама, поскользнувшись на разлитой воде, и ушибла ногу и голову.
На теледебатах в среду Ксения Собчак облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее. Ссора произошла во время выступления Сергея Бабурина.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на этот пост восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").