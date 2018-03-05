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Капитан Росгвардии зарезал бультерьера соседей
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Капитан Росгвардии зарезал набросившегося на ребенка бультерьера 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге капитан Росгвардии во время прогулки с женой и ребенком зарезал набросившегося на них соседского бультерьера. Об этом сообщает «Фонтанка».
В полиции рассказали, что инцидент произошел на Дунайском проспекте. По предварительным данным, капитан Росгвардии, сотрудник СОБР вышел на прогулку с женой и двухмесячным ребенком. На улице они встретили нетрезвых соседей, которые выгуливали своего бультерьера. Собака набросилась на жену капитана, стоявшую рядом с коляской. Сотрудник СОБР выстрелил трижды в воздух из травматического пистолета и спугнул бультерьера.
После того, как женщина с ребенком ушла домой, бультерьер вцепился в руку сотрудника Росгвардии, на что тот вытащил нож и зарезал собаку. Хозяева пса утверждают, что капитан первым напал на бультерьера, однако эту версию в полиции отвергли.
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