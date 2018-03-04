Появились подробности нападения на Собчак

Мужчина, напавший на кандидата в президенты Ксению Собчак, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По информации правоохранительных органов, в воскресенье около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена. Его увезли в отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что нападение на Собчак произошло на праздновании 87-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

«Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию» — написала Собчак в Twitter

Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева. Тут же выяснилось и его имя — Алан Дзуцев. Позже появилась информация, что он может быть личным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Однако пресс-секретарь законодателя Полина Орехова опровергла эту информацию, сообщает РИА Новости

Публикация от Alan Dzutsev (@alimbecher) Июл 26, 2016 в 8:12 PDT