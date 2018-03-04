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Появились подробности нападения на Собчак
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Появились подробности нападения на Собчак 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, напавший на кандидата в президенты Ксению Собчак, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
>> Собчак «отомстили» за Жириновского
По информации правоохранительных органов, в воскресенье около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена. Его увезли в отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что нападение на Собчак произошло на праздновании 87-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию» — написала Собчак в Twitter.
Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева. Тут же выяснилось и его имя — Алан Дзуцев. Позже появилась информация, что он может быть личным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Однако пресс-секретарь законодателя Полина Орехова опровергла эту информацию, сообщает РИА Новости.
28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе дебатов Жириновский неоднократно оскорблял ее. Как сообщают «Известия», на странице Алана Дзуева в Instagram есть его фото с Жириновским, выложенная в 2016 году. В подписи к ней написано: «Всё решили, конфликт исчерпан».
 Ещё 8 источников 
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