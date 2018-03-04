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Любителя порно задержали в аэропорту Дакки
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Любителя порно задержали в аэропорту Дакки 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Авиапассажир из Бангладеш был связан в середине полета из Куала-Лумпура в Дакку в субботу (3 марта) из-за нападения на стюардессу и раздевания. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Malindo Air OD162 в субботу, 3 марта, сообщает The Straits Times.
20-летний мужчина во время полета просматривал порнографию на ноутбуке. По словам очевидцев, он также в обнаженном виде передвигался по салону воздушного судна. Кроме того, мужчина проявил агрессию по отношению к стюардессе, в результате члены экипажа приняли решение его связать. Служба безопасности в аэропорту Дакии задержала пассажира. Фотографии нарушителя облетели соцсети.
«Во время инцидента с пассажиром, который нарушил общественный порядок на борту рейса OD162 в Дакку 3 марта, члены экипажа выполнили стандартную процедуру и ограничили передвижение пассажира. Авиакомпания будет и впредь проявлять бдительность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», — заявили в Malindo Air.
 Ещё 6 источников 
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