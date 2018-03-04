Голого любителя порно связали в самолете

«Во время инцидента с пассажиром, который нарушил общественный порядок на борту рейса OD162 в Дакку 3 марта, члены экипажа выполнили стандартную процедуру и ограничили передвижение пассажира. Авиакомпания будет и впредь проявлять бдительность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», — заявили в Malindo Air.

20-летний мужчина во время полета просматривал порнографию на ноутбуке. По словам очевидцев, он также в обнаженном виде передвигался по салону воздушного судна. Кроме того, мужчина проявил агрессию по отношению к стюардессе, в результате члены экипажа приняли решение его связать. Служба безопасности в аэропорту Дакии задержала пассажира. Фотографии нарушителя облетели соцсети.