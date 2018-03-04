Собчак выдала измененную версию нападения

Собчак: Упала я сама, поскользнувшись на воде

Кандидат в президенты России Ксения Собчак написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности напавшего на нее в воскресенье в Москве молодого человека; при этом она объяснила свое падение не толчком, а тем, что поскользнулась на воде.

По ее словам, после просмотра видео она и ее команда поняли, что Собчак никто не толкал — она упала сама, поскользнувшись на воде, из-за чего «ушиблась ногой и головой».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 4, 2018 в 7:34 PST

«Этот гопник оказался помощником председателя московской Государственной думы Алексея Шапошникова », — написала она в своем Instagram.

Она потребовала от полиции возбудить дело на напавшего, а от Шапошникова — «извиниться и уволить такого помощника».

В заявлении в полицию Собчак назвала напавшего «неизвестным ей человеком». При этом ранее она называла его имя и фамилию — Алан Дзуцев . В штабе Собчак мужчину назвали Аланом Загоевым.

Напомним, ранее Собчак сообщила, что на нее напал человек, плеснув в нее водой с криком «Это за Жириновского ». При этом кандидат в президенты утверждала, что ее толкнули и она упала. На видео слышно, как Собчак нецензурно бранится в адрес напавшего после инцидента, при этом толчка и падения не видно.

28 марта в ходе дебатов на канале «Россия 1» Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, обозвавшего ее «дурой, отвратительной бабой и черной грязью».