Собчак выдала измененную версию нападения

Кандидат в президенты России Ксения Собчак написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности напавшего на нее в воскресенье в Москве молодого человека; при этом она объяснила свое падение не толчком, а тем, что поскользнулась на воде.
По ее словам, после просмотра видео она и ее команда поняли, что Собчак никто не толкал — она упала сама, поскользнувшись на воде, из-за чего «ушиблась ногой и головой».
«Этот гопник оказался помощником председателя московской Государственной думы Алексея Шапошникова», — написала она в своем Instagram.
Она потребовала от полиции возбудить дело на напавшего, а от Шапошникова — «извиниться и уволить такого помощника».
В заявлении в полицию Собчак назвала напавшего «неизвестным ей человеком». При этом ранее она называла его имя и фамилию — Алан Дзуцев. В штабе Собчак мужчину назвали Аланом Загоевым.
Напомним, ранее Собчак сообщила, что на нее напал человек, плеснув в нее водой с криком «Это за Жириновского». При этом кандидат в президенты утверждала, что ее толкнули и она упала. На видео слышно, как Собчак нецензурно бранится в адрес напавшего после инцидента, при этом толчка и падения не видно.
28 марта в ходе дебатов на канале «Россия 1» Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, обозвавшего ее «дурой, отвратительной бабой и черной грязью».
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).