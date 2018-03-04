Собчак «отомстили» за Жириновского

На праздновании 87-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева на кандидата в президенты России Ксению Собчак напал некий мужчина.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г. «Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию» — написала Собчак в Twitter.

Затем она уточнила, что полиция не появилась спустя 40 минут после инцидента, а нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева. По ее словам, имя напавшего — Алан Дзуцев.

28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе дебатов Жириновский неоднократно оскорблял ее.