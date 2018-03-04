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Собчак «отомстили» за Жириновского
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Собчак «отомстили» за Жириновского 

Рамблер 7 часов назад
На праздновании 87-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева на кандидата в президенты России Ксению Собчак напал некий мужчина.
«Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала, облил чем то с криком «это за жириновского». Вызвали милицию» — написала Собчак в Twitter.
Затем она уточнила, что полиция не появилась спустя 40 минут после инцидента, а нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева. По ее словам, имя напавшего — Алан Дзуцев.
>> Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе дебатов Жириновский неоднократно оскорблял ее.
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