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Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
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Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В сети появилось видео посадки в аэропорту британского Бирмингема самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates. На кадрах запечатлены лайнеры, приземлившиеся в этой воздушной гавани 1 и 2 марта.
В подписи к ролику отмечается, что в эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.
В конце февраля — начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали «Зверем с Востока». Обстановку усугубило то, что северо-восточный антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», пришедшим с юго-запада.
Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.
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