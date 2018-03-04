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Из желудка мальчика извлекли 40 магнитных шариков
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Врачи извлекли из желудка пятилетнего мальчика почти 40 магнитных шариков 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Казахстане из желудка пятилетнего мальчика извлекли 38 магнитных шариков. Ему была сделана операции в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы. Сначала врачи думали, что это обычный аппендицит, но то, что они увидели на рентгене, повергло их в шок.
Пятилетний ребенок поступил в больницу с болями в животе. Врачи выявили у него острую кишечную непроходимость, а рентген показал — в желудке мальчика магнитные шарики. Попадание их в кишечник грозит тем, что даже через стенки, благодаря своим магнитным свойствам, они могут спутывать проходы кишечника. Операция была сложной, шарики прилипали к инструментам.
Опасность этих магнитов в том, что дети их глотают по очередности. Опасно тем, что тот, который проглотили первым, он ушел уже дальше по ЖКТ, а тот, который позже проглотили, он идет следом за ним, но так как у нас устроен кишечник зигзагами, где-то пересекается, между стенками магниты цепляются. Где именно прилипание, происходит перфорация, может вызвать кишечную непроходимость, — Ерлан, Мендигалиев, врач.
Врачи предупреждают, эпидемия магнитных шариков, проглоченных детьми, началась в начале 2000-х, когда эти игрушки попали на рынок. Сейчас, по статистике, за год врачи проводят по 3–4 операции, извлекая подобные магниты. Родителей призывают быть осторожными и следить за тем, с чем играют их дети.
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