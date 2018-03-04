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В Подмосковье подросток насмерть замерз в лесу
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В Подмосковье подросток насмерть замерз в лесу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В лесу в Мытищинском районе Московской области насмерть замерз 15-летний подросток после употребления алкоголя, еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, сообщил источник.
Сначала возле деревни Нагорная была обнаружена девушка, ее доставили в реанимацию. Позднее обнаружили подростка. Рядом нашли более 10 бутылок из-под спиртного, которые подростки распили ночью, передает «Интерфакс».
В ГСУ СК по Московской области подтверждают, что тело подростка обнаружено без признаков насильственной смерти.
Утверждается, что 3 марта четверо московских школьников отмечали на территории лесного массива деревни Нагорное Мытищинского района день рождения одного из них. Двое подростков ушли, а еще двоим стало плохо. При этом парень потерял сознание, а девушка отправилась искать помощь.
«Когда тело подроста было обнаружено, он уже был мертв. Вероятная причина смерти — обморожение», — отметили в ГСУ СК.
Сообщается, что точная причина будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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