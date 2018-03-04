В Подмосковье подросток насмерть замерз в лесу

В лесу в Мытищинском районе Московской области насмерть замерз 15-летний подросток после употребления алкоголя, еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, сообщил источник.

Сначала возле деревни Нагорная была обнаружена девушка, ее доставили в реанимацию. Позднее обнаружили подростка. Рядом нашли более 10 бутылок из-под спиртного, которые подростки распили ночью, передает «Интерфакс»

ГСУ СК по Московской области подтверждают, что тело подростка обнаружено без признаков насильственной смерти.

«Когда тело подроста было обнаружено, он уже был мертв. Вероятная причина смерти — обморожение», — отметили в ГСУ СК. Утверждается, что 3 марта четверо московских школьников отмечали на территории лесного массива деревни Нагорное Мытищинского района день рождения одного из них. Двое подростков ушли, а еще двоим стало плохо. При этом парень потерял сознание, а девушка отправилась искать помощь.

Сообщается, что точная причина будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.