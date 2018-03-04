Крупная авария произошла в Москве

На западе Москвы произошла авария с участием восьми машин

Сразу восемь автомобилей столкнулись на Можайском шоссе на западе Москвы, движение транспорта в сторону центра перекрыто по трем полосам, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.

>> Москвичам пообещали мощнейший за 70 лет снегопад "Возле дома 11 на Можайском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомашин. В сторону центра движение перекрыто по трем полосам из четырех", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП и количество пострадавших уточняются.