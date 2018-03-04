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Крупная авария произошла в Москве
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На западе Москвы произошла авария с участием восьми машин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сразу восемь автомобилей столкнулись на Можайском шоссе на западе Москвы, движение транспорта в сторону центра перекрыто по трем полосам, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.
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"Возле дома 11 на Можайском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомашин. В сторону центра движение перекрыто по трем полосам из четырех", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших уточняются.
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