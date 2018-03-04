Квартиру депутата ГД пытались ограбить с помощью крюка

Квартиру депутата Госдумы едва не ограбили в Москве

По данным издания, неизвестные хотели пробраться в жилое помещение через окно при помощи крюка. Орудие преступления так и осталось висеть на месте.

О попытке ограбления сообщил свидетель — сосед из квартире, расположенной ниже. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняет следственная группа.