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Квартиру депутата ГД пытались ограбить с помощью крюка
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Квартиру депутата Госдумы едва не ограбили в Москве 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Злоумышленники попытались ограбить квартиру депутата Государственной Думы России Елены Паниной на Большой Бронной улице в Москве, сообщила газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным издания, неизвестные хотели пробраться в жилое помещение через окно при помощи крюка. Орудие преступления так и осталось висеть на месте.
О попытке ограбления сообщил свидетель — сосед из квартире, расположенной ниже. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняет следственная группа.
В Москве вечером во вторник, 27 февраля произошло крупное ограбление. Вооруженные преступники похитили у безработного жителя столицы более 1 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
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