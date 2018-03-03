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Полуторагодовалая девочка спасла мать
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Полуторагодовалая девочка спасла мать от снежной «лавины» 

РИА Новости 2 часа назад
Груда снега обрушилась на двух женщин и полуторагодовалого ребенка в Мурманской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.
На кадрах видно, что у входа в здание стоят две женщины, одна из которых держит за руку полуторагодовалую дочь. В какой-то момент девочка отводит мать в сторону. Женщина машинально отходит, продолжая разговор со знакомой, а через несколько секунд с крыши падает огромная масса снега.
Несмотря на то, что "лавина" попала на всех троих, женщина с ребенком, по всей видимости, пострадала меньше, чем ее знакомая, стоявшая непосредственно у здания.
Как отмечают в СК, в настоящий момент по факту происшествия проводятся проверочные мероприятия.
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