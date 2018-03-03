При стрельбе в Мичигане погибли родители стрелка

Погибшими при стрельбе в университете штата Мичиган были родителями убийцы

Погибшие при стрельбе в Мичиганском университете США являются родителями 19-летнего стрелка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на учебное заведение.

Как отмечается, жертвами инцидента стали 48-летний Джеймс Эрик Дэвис старший и 47-летняя Дива Джинен Дэвис.

По данным телеканала 9&10 News, открывший огонь 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший использовал оружие своего отца, который служил в полиции.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.

Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в университете штата Мичиган стали два человека.