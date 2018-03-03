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При стрельбе в Мичигане погибли родители стрелка
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Погибшими при стрельбе в университете штата Мичиган были родителями убийцы 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Погибшие при стрельбе в Мичиганском университете США являются родителями 19-летнего стрелка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на учебное заведение.
Как отмечается, жертвами инцидента стали 48-летний Джеймс Эрик Дэвис старший и 47-летняя Дива Джинен Дэвис.
По данным телеканала 9&10 News, открывший огонь 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший использовал оружие своего отца, который служил в полиции.
В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.
Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в университете штата Мичиган стали два человека.
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