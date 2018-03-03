Учитель в Лондоне вербовал детей в «отряды смерти»

Суд Великобритании признал педагога виновным в привлечении детей для проведения терактов — СМИ

Умар Хейк собирался совершить террористические атаки в известных местах Лондона.

Британский суд признал виновным 25-летнего учителя Умара Хейка в вовлечении детей в террористическую деятельность для проведения серии атак.

Правоохранители считают, что учитель пытался вовлечь в задуманное свыше ста детей. Некоторым своим ученикам обвиняемый демонстрировал экстремистские видео и запугивал, чтобы они оставили все в тайне.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате стрельбы в лондонском метро на станции Oxford Circus пострадали не менее 15 человек.