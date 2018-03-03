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Учитель в Лондоне вербовал детей в «отряды смерти»
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Суд Великобритании признал педагога виновным в привлечении детей для проведения терактов — СМИ 

ТК «Звезда» 3 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Умар Хейк собирался совершить террористические атаки в известных местах Лондона.
Британский суд признал виновным 25-летнего учителя Умара Хейка в вовлечении детей в террористическую деятельность для проведения серии атак.
Как передает телерадиокорпорация BBC, Хейк поддерживает группировку «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран) и намеревался совершить теракты в известных местах столицы Великобритании, таких как башня британского парламента Биг Бен и аэропорт Хитроу.
Правоохранители считают, что учитель пытался вовлечь в задуманное свыше ста детей. Некоторым своим ученикам обвиняемый демонстрировал экстремистские видео и запугивал, чтобы они оставили все в тайне.
Напомним, в ноябре прошлого года в результате стрельбы в лондонском метро на станции Oxford Circus пострадали не менее 15 человек.
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