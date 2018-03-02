Из Казани запускают прямые авиарейсы в Тбилиси 

Компания Georgian Airways будет обслуживать прямые рейсы из Казани в Тбилиси, а также в обратном направлении. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Казань», новые рейсы будут курсировать с 26 марта. Вылеты станут выполнять по понедельникам и пятницам. Пассажиров на борт примут самолеты Embraer 190 на 97 мест. Заявлено следующее расписание: Из Тбилиси самолет вылетит в 1:30 и будет в Казани в 3:10. Из Казани борт вылетит в 4:10 и прибудет в Тбилиси в 7:40. Для каждого из аэропортов указано местное время.