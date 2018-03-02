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В мичиганском университете при стрельбе погибли люди
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Жертвами стрельбы в университете штата Мичиган стали два человека 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
В результате стрельбы в одном из университетов американского штата Мичиган погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что погибшие не были студентами Центрального мичиганского университета.
Инцидент произошёл в городе Маунт-Плезант.
В Twitter учебного заведения также сообщается о двух погибших.
В сообщении говорится, что других пострадавших нет. Сотрудники полиции пока не задержали подозреваемого в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что в Центральном мичиганском университете произошла стрельба.
14 февраля стало известно, что в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
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