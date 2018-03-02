В мичиганском университете при стрельбе погибли люди

Жертвами стрельбы в университете штата Мичиган стали два человека

В результате стрельбы в одном из университетов американского штата Мичиган погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что погибшие не были студентами Центрального мичиганского университета.

Инцидент произошёл в городе Маунт-Плезант.

В Twitter учебного заведения также сообщается о двух погибших.

В сообщении говорится, что других пострадавших нет. Сотрудники полиции пока не задержали подозреваемого в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Центральном мичиганском университете произошла стрельба.

14 февраля стало известно, что в школе Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.