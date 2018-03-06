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ФСБ предотвратила серию терактов
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ФСБ предотвратила серию терактов на Северном Кавказе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Махачкале ФСБ задержала пять сторонников ИГ*, сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступники вербовали жителей Дагестана, а затем переправляли их в Сирию для участия в боях на стороне террористов.
Отмечается, что задержанные "склонили к выезду из России не менее четырех граждан". Все они прошли подготовку в полевых лагерях "Исламского государства"* и стали активными участниками террористической группировки.
У сторонников ИГ* изъяли множество взрывчатки, оружия и боеприпасов, которые предназначались для терактов на Северном Кавказе. Операция прошла совместно с МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности", к ней после экспертиз могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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