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Учительница на уроке занялась сексом со школьником
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Учительница из Петербурга на уроке занялась сексом со школьником 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: фильм «Очень плохая училка»
В Санкт-Петербурге поместили под подписку о невыезде учительницу, на уроке занявшуюся сексом с 15-летним школьником. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уголовное дело в отношении 35-летнего педагога было возбуждено в конце прошлого года, но обвинение пока не предъявлено. Заявление в Следственный комитет на женщину написала мать подростка, узнавшая о произошедшем.
Имя подозреваемой неизвестно. На сайте частной школы, где она преподает, сведения о ней найти не удалось, в администрации учреждения также ничего о ней не знают.
По данным «Фонтанки», семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому — нанятые учителя приходят к нему в удобное для него время. Газета отмечает, что он афиширует свои интимные отношения в сети и позиционирует себя как профессиональный футболист.
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