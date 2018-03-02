Найден турист, пропавший на перевале Дятлова

Найден пропавший на перевале Дятлова судья

Сотрудники МЧС 2 марта нашли в районе перевала Дятлова судью Свердловского областного суда Александра Андреева . Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Наталью Зырянову.

Спасатели обнаружили пропавшего мужчину в 25 километрах от Базы Ильича. По их словам, состояние его здоровья — удовлетворительное. Сейчас сотрудники МЧС возвращаются обратно вместе с Андреевым.

Двадцать восьмого февраля стало известно об исчезновении туриста, который отправился в одиночный поход в районе перевала Дятлова. Сообщалось, что три недели назад он перестал выходить на связь с родственниками. Его поход должен был завершиться 27 февраля.

Местный охотник-манси 1 марта встретил Андреева на лыжах возле озера Лунтхусаптур в верховьях реки Лозьва. Охотник предложил туристу поехать к спасателям на снегоходе, но тот отказался. При этом путешественник пожаловался на «поврежденные ноги».

Первого марта на помощь туристу отправились спасатели. Им предстоял путь по маршруту: поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер. В МЧС заявили, что спасателям придется преодолеть в 40-градусный мороз более 200 километров по сложной заснеженной местности.