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Найден турист, пропавший на перевале Дятлова
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Найден пропавший на перевале Дятлова судья 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС 2 марта нашли в районе перевала Дятлова судью Свердловского областного суда Александра Андреева. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Наталью Зырянову.
Спасатели обнаружили пропавшего мужчину в 25 километрах от Базы Ильича. По их словам, состояние его здоровья — удовлетворительное. Сейчас сотрудники МЧС возвращаются обратно вместе с Андреевым.
Двадцать восьмого февраля стало известно об исчезновении туриста, который отправился в одиночный поход в районе перевала Дятлова. Сообщалось, что три недели назад он перестал выходить на связь с родственниками. Его поход должен был завершиться 27 февраля.
Местный охотник-манси 1 марта встретил Андреева на лыжах возле озера Лунтхусаптур в верховьях реки Лозьва. Охотник предложил туристу поехать к спасателям на снегоходе, но тот отказался. При этом путешественник пожаловался на «поврежденные ноги».
Первого марта на помощь туристу отправились спасатели. Им предстоял путь по маршруту: поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер. В МЧС заявили, что спасателям придется преодолеть в 40-градусный мороз более 200 километров по сложной заснеженной местности.
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