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Из казанского аэропорта открывают рейс в Тбилиси
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Из казанского аэропорта открывают рейс в Тбилиси 

АиФ Казань 2 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Грузинские авиалинии открывают 26 марта регулярные рейсы в Грузию.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Казани, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на авиалайнерах Embraer 190. Самолеты будут вылетать в 1:30 из Тбилиси и прибывать в Казань в 03.10; в 4 утра самолеты будут вылетать в Тбилиси и прибывать в 7.40 утра (время в Грузии на час опережает московское).
Рейсы будут осуществляться до конца октября. Стоимость билетов туда и обратно — около 14 тысяч рублей.
Также напомним, впервые в этом году из Казани можно будет улететь в Беларусь.
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