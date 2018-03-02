Из казанского аэропорта открывают рейс в Тбилиси

Грузинские авиалинии открывают 26 марта регулярные рейсы в Грузию

Как сообщает пресс-служба аэропорта Казани , рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на авиалайнерах Embraer 190. Самолеты будут вылетать в 1:30 из Тбилиси и прибывать в Казань в 03.10; в 4 утра самолеты будут вылетать в Тбилиси и прибывать в 7.40 утра (время в Грузии на час опережает московское).

Рейсы будут осуществляться до конца октября. Стоимость билетов туда и обратно — около 14 тысяч рублей.