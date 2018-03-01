Увидеть Бали и умереть: россиянка упала со скалы

Приехавшая отдохнуть на Бали 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Карина Татаренко погибла в ДТП. Девушка, которую некоторые друзья в соцсетях также называют именем Кэрэн, вместе с 23-летней подругой Кристиной приехала 21 февраля на пароме на остров Нуса Пенида, расположенного в 12 километрах от Бали.

Общественного транспорта и такси здесь нет, поэтому девушки взяли в прокат мопеды. Трагедия произошла на следующий день в четверг, 22 февраля — девушки на двух мопедах решили отправится к утесу под названием Келингкинг-Бич, где открывается панорамный вид на остров.

Карина ехала первой, а Кристина — следом за подругой. Так они добрались до утеса Клибун, однако дорога в этом месте оставляла желать лучшего — девушкам нужно было проехать по отрезку шириной в метр по гравию и булыжникам. В какой-то момент ехавшая первой Карина потеряла баланс и упала с утеса, а ее мопед застрял на краю скалы.

Как сообщил местным СМИ глава полиции острова Нуса Пенида девушка упала вниз с высоты 200 метров, а ее подруга, охваченная паникой и страхом, бросилась просить помощи у местных жителей. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

После получения заявления, глава полиции дал указание найти местоположение жертвы у подножия скалы. Поиски проводились как с суши, так и с воды.

После трехчасовых поисков тело нашли в воде под утесом Клибун в этот же день около 16.00. Его доставили на лодке в больницу в Денпасаре.

«Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом или мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. К сожалению, наш клиент не имел соответствующих прав. На несчастье отреагировала знакомая погибшей Марина Пинчук, которая рассказала, что девушка была очень добрым человеком. В беседе с «Газетой.Ru» Пинчук также рассказала, что у Карины были водительские права только категории В (легковые автомобили), а права на управления мопедом у нее не было. Это привело к серьезным проблемам со страховой компанией, которая отказалась выплачивать премию семье погибшей и оплачивать расходы, связанные с возвратом тела на родину.

Таким образом, застрахованная нарушила правила страхования», — сообщили в компании «ВТБ Страхование», предоставившие страховку туристке.

«На подготовку всех необходимых документов, судя по всему, уйдет от 3 до 5 рабочих дней. После этого будет оформлен договор с компанией, которая осуществит процедуру репатриации. Она назвала сумму в $7 тыс. Родители отправят эту сумму, после этого получат информацию о рейсе, на котором доставят тело. Поскольку процедура требует оформления большого количества документов, семьей Карины было принято решение обратиться к услугам профессионалов. Доставка тела дочери легла на плечи родных погибшей. Близкие Карины открыли сбор средств на транспортировку. Всего было необходимо около 400 тыс. рублей.

Вопрос с петербургским аэропортом «Пулково» также обговорен, выяснены предстоящие особенности процедуры и сумма необходимых затрат», — рассказала Марина Пинчук в группе в соцсетях, посвященной происшествию.

В настоящее время друзья девушки сообщили, что необходимая сумма для доставки тела на родину уже собрана. Прощание с Кариной Татаренко пройдет в поселке Советском в Выборгском районе Ленинградской области, где она родилась.

Трагедии, связанные со смертью российских туристов за рубежом из-за случайностей на дороге происходят довольно часто. Так, в конце 2017 года в Доминиканской республике произошел несчастный случай с 35-летней уроженкой Челябинской области Натальей Бородиной

Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны в Доминикане. Вместе с подругой она ехала в машине и на большой скорости высунулась из окна, пока ее подруга снимала ее на видео. На полном ходу женщина ударилась головой о дорожный знак и выпала из машины. Россиянку быстро доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось. Момент гибели женщины попал на видео. У погибшей остался маленький ребенок.