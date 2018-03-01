Чешский дедушка боролся с мусульманами и стал террористом

Чехии арестовали пожилого мужчину, спровоцировавшего крушения поездов возле города Млада-Болеслав на территории Среднечешского края. Об этом сообщает Lidovky.cz.

Как рассказали прокуроры, пенсионер в июне и июле 2017 года повалил деревья на железнодорожные пути. В итоге с ними столкнулись поезда. Оба раза на месте 70-летний мужчина разбрасывал псевдоджихадистские листовки: угрозы и лозунги на них были написаны латиницей.

Как сообщается, мужчина — коренной чех. По данным прокуроров, он пытался вызвать у населения обеспокоенность в связи с увеличением числа мигрантов-мусульман, а также привлечь внимание к террористическим атакам. Аварии с поездами не привели к жертвам, однако вызвали волну ксенофобии и исламофобии.

Мужчину арестовали в конце февраля. Под стражу его взяли из-за опасений, что он может снова навредить или скрыться. Ему предъявлены обвинения в совершении терактов. По чешским законам, под них попадают не только нападения, но и серьезное запугивание населения. Пенсионеру грозит пожизненное заключение в случае, если его признают виновным.