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Чешский дедушка боролся с мусульманами и стал террористом
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Чешский дедушка боролся с мусульманами и стал террористом 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: Reuters
В Чехии арестовали пожилого мужчину, спровоцировавшего крушения поездов возле города Млада-Болеслав на территории Среднечешского края. Об этом сообщает Lidovky.cz.
Как рассказали прокуроры, пенсионер в июне и июле 2017 года повалил деревья на железнодорожные пути. В итоге с ними столкнулись поезда. Оба раза на месте 70-летний мужчина разбрасывал псевдоджихадистские листовки: угрозы и лозунги на них были написаны латиницей.
Как сообщается, мужчина — коренной чех. По данным прокуроров, он пытался вызвать у населения обеспокоенность в связи с увеличением числа мигрантов-мусульман, а также привлечь внимание к террористическим атакам. Аварии с поездами не привели к жертвам, однако вызвали волну ксенофобии и исламофобии.
Мужчину арестовали в конце февраля. Под стражу его взяли из-за опасений, что он может снова навредить или скрыться. Ему предъявлены обвинения в совершении терактов. По чешским законам, под них попадают не только нападения, но и серьезное запугивание населения. Пенсионеру грозит пожизненное заключение в случае, если его признают виновным.
Ранее в феврале пенсионер с гражданством России и Германии ранил ножом трех мигрантов во время драки в немецком Хайльбронне. Мотивом считают ксенофобию: своими действиями он якобы хотел подать сигнал властям о несогласии с нынешней политикой приема беженцев.
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