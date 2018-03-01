Главный фигурант «кокаинового дела» вернется в РФ

Главный фигурант «кокаинового дела» намерен вернуться в Россию

>> Кокаин из Аргентины оказался сильно разбавленным "Бегать всю жизнь — смысла нет. Он не собирается скрываться и, скорее всего, приедет. Сейчас мы собираем доказательства его не причастности и, когда соберем, он, скорее всего, будет тут", — сказал Жеребенков.

По его словам, Ковальчук обеспокоен тем, что его версия произошедшего пока "никем не рассматривается и не проверяется".

Ковальчуку предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 — ч.4 ст. 229.1 УК (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее фигуранты "кокаинового дела" заявили о своей невиновности.