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Главный фигурант «кокаинового дела» вернется в РФ
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Главный фигурант «кокаинового дела» намерен вернуться в Россию 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что предполагаемый организатор контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук не намерен скрываться и планирует приехать в Россию, передает "Интерфакс".
>> Кокаин из Аргентины оказался сильно разбавленным
"Бегать всю жизнь — смысла нет. Он не собирается скрываться и, скорее всего, приедет. Сейчас мы собираем доказательства его не причастности и, когда соберем, он, скорее всего, будет тут", — сказал Жеребенков.
По его словам, Ковальчук обеспокоен тем, что его версия произошедшего пока "никем не рассматривается и не проверяется".
Ковальчуку предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 — ч.4 ст. 229.1 УК (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере).
Ранее фигуранты "кокаинового дела" заявили о своей невиновности.
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