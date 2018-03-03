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Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» извинился
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В Петербурге водитель извинился за угрозы пешеходам, которых чуть не сбил 

РИА Новости 4 часа назад
Генпрокуратура в своём официальном Telegram-канале опубликовала видео извинений водителя внедорожника, который в Петербурге угрожал пешеходам, показывая поддельное удостоверение прокурора.
Ранее интернет-газета "Фонтанка.ру" опубликовала видео, на котором водитель внедорожника угрожает мужчине и женщине, которых он якобы едва не сбил на пешеходном переходе в центре Петербурга. В ходе конфликта водитель представляется сотрудником прокуратуры Центрального района, показывает некое удостоверение и угрожает привлечь пешеходов к ответственности за нападение. Претензии водителя вызваны тем, что мужчина якобы повредил его автомобиль.
"Я, Ольшанский Андрей Евгеньевич, по факту произошедшего 28.02.2018 на пересечении улицы Восстания и Сапёрного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою, за своё девиантное поведение прошу прощения, прошу осветить данное обращение в СМИ", — говорит на видео Генпрокуратуры водитель внедорожника.
Как сообщал РИА Новости представитель регионального УГИБДД, в отношении водителя возбуждено административное расследование по факту нарушений правил дорожного движения, предусмотренных статьями 12.27 и 12.18 КоАП РФ (оставление места ДТП и непредоставление преимущества пешеходам). Водитель был вызван для дачи объяснений.
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