Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» извинился

В Петербурге водитель извинился за угрозы пешеходам, которых чуть не сбил

Генпрокуратура в своём официальном Telegram-канале опубликовала видео извинений водителя внедорожника, который в Петербурге угрожал пешеходам, показывая поддельное удостоверение прокурора.

Ранее интернет-газета "Фонтанка.ру" опубликовала видео, на котором водитель внедорожника угрожает мужчине и женщине, которых он якобы едва не сбил на пешеходном переходе в центре Петербурга. В ходе конфликта водитель представляется сотрудником прокуратуры Центрального района, показывает некое удостоверение и угрожает привлечь пешеходов к ответственности за нападение. Претензии водителя вызваны тем, что мужчина якобы повредил его автомобиль.

"Я, Ольшанский Андрей Евгеньевич, по факту произошедшего 28.02.2018 на пересечении улицы Восстания и Сапёрного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою, за своё девиантное поведение прошу прощения, прошу осветить данное обращение в СМИ", — говорит на видео Генпрокуратуры водитель внедорожника.

Как сообщал РИА Новости представитель регионального УГИБДД, в отношении водителя возбуждено административное расследование по факту нарушений правил дорожного движения, предусмотренных статьями 12.27 и 12.18 КоАП РФ (оставление места ДТП и непредоставление преимущества пешеходам). Водитель был вызван для дачи объяснений.