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Как спастись от вооруженного соседа
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Как спастись от вооруженного соседа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
После происшествия со стрельбой в Казани издание Life решило узнать у экспертов, как россияне могут обезопасить себя, если в их доме окажется человек с оружием.
Генерал-майор в отставке, член общественного совета при столичном управлении МВД Валерий Грибакин считает, что защитить себя можно, вовремя сообщив участковому об агрессивных соседях и угрозах убийством. Грибакин подчеркнул, что в случае серьезных угроз со стороны других жильцов дома, нужно срочно звонить 112. Участковый обязан выяснить, есть ли у агрессивного соседа оружие. Самостоятельно разбираться с соседями генерал не советует.
Юрист Алим Бишенов, наоборот, уверен, что надеяться только на помощь полиции и психиатров не стоит.
«Нужно подготовиться заранее, изучить приёмы самозащиты, носить с собой средства самообороны и потренироваться их использовать», — пояснил он.
Бишенов добавил, что «бояться за свою жизнь — нормально», но даже страх не помешает подготовленному человеку проявить свои навыки в критической ситуации. Юрист перечислил несколько признаков того, что человек скрывает оружие под одеждой: потенциальный стрелок будет «инстинктивно поправлять или прикрывать» одну из сторон тела или идти «ассиметричной» походкой.
Психолог-криминалист Михаил Виноградов заявил, что распознать решение человека взяться за оружие «неспециалисту почти невозможно».
«<…> Если владелец оружия агрессивен, выпивает, а вы об этом знаете, то срочно сообщите в полицию, это спасёт вам и вашим близким жизнь», — призвал он.
Вечером 27 февраля мужчина открыл в одном из жилых домов Казани стрельбу из охотничьего ружья. Причиной правоохранители назвали бытовой конфликт. По данным полиции, ранее мужчину 1981 года рождения отправили за решетку на десять суток по заявлению жены, обвинив в хулиганстве. Когда срок наказания истек, он взял оружие и приехал к брату жены, у которого женщина пряталась, опасаясь за свою жизнь.
Злоумышленник начал стрелять в подъезде, жильцы вызвали полицию, но он попытался оказать сопротивление стражам порядка. В результате получил ранение один из жильцов дома и один полицейский. На место пришлось вызвать спецназ, но мужчина начал отстреливаться и от силовиков. В ходе перестрелки смертельное ранение получил сотрудник Росгвардии. В СК заявили, что стрелок «был обезврежен», по другой версии, он мог совершить самоубийство.
СМИ писали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, он получал штрафы за административные нарушения, был лишен водительских прав. По данным «Бизнес-Онлайн», он увлекался охотой, и у него был целый «арсенал оружия».
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