Пропавшего на перевале Дятлова туриста нашел охотник

Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашел охотник

Пропавшего у перевала Дятлова туриста встретил охотник-манси

Охотник Олег Самбиндалов нашел пропавшего туриста из Екатеринбурга, отправившегося на перевал Дятлова, в районе горы Отортен. Об этом сообщает 66.RU.

По словам Самбиндалова, представителя малого коренного народа манси, 28 февраля он встретил лыжника-одиночку на озере Лунтхусаптур в верховьях реки Лозьва.

Охотник предложил туристу поехать к спасателям на снегоходе, но тот отказался. При этом путешественник пожаловался на «поврежденные ноги».

Из-за травмы турист решил изменить маршрут: он направился к избе Ильича через перевал Дятлова. Первоначально он шел к столбам выветривания Маньпупунер.

Двадцать восьмого февраля стало известно об исчезновении туриста, который отправился в одиночный поход в районе перевала Дятлова. Сообщалось, что три недели назад он перестал выходить на связь с родственниками. Его поход должен был завершиться к 27 февраля. СМИ писали, что пропавшим оказался судья Свердловского областного суда.

В Ивдельском поисково-спасательном отряде отметили, что турист у них не регистрировался. Информации о его передвижениях у них не было.

Позже стало известно, что 1 марта на помощь туристу отправятся спасатели. Они планируют доехать на спецмашинах из Ивделя до поселка Вижай, пересесть на снегоходы и бураны, а затем продолжить путь по маршруту: поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер. Сотрудникам МЧС предстоит преодолеть в 40-градусный мороз более 200 километров по сложной горной и заснеженной местности.