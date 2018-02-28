«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге

Неизвестный устроил стрельбу в Санкт-Петербурге. Мужчина открыл огонь из ружья по стоящей иномарке, сообщает портал "Мегаполис".

Инцидент произошел на Октябрьской набережной под Волоколамским мостом.

По сообщениям очевидцев, нетрезвый мужчина открыл огонь по автомобилю ДПС

«Человек, если его так можно назвать, был пьян, вышел из этой машины и стал стрелять, пули прошли на сквозь, так как машина сзади тоже с дырами в лобовом, вроде как три человека пострадали, ну и этот тоже», — пишет один из свидетелей происшествия во «ВКонтакте».

На видеозаписи, снятой с Волоколамского моста, видно, что мужчина подошел к гражданскому автомобилю, перезарядил ружье и произвел несколько выстрелов в лобовое стекло, после чего спокойно пошел через дорогу.

По данным Mash, стрелок был задержан.

Мегаполис

Пока непонятно, являются ли два инцидента разными или на видео попала лишь часть происшествия.