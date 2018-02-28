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Польский журналист решил покинуть Россию
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Польский журналист Мацейчук заявил, что покинет Россию 

RT на русском 4 часа назад
Польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что в любом случае покинет Россию, независимо от решения суда по его депортации.
«Так или иначе, я решил, что независимо от решения суда я должен уехать из России. Я не хочу здесь больше жить», — приводит РИА Новости слова Мацейчука.
Он сообщил, что суд по вопросу о его возможной депортации состоится в четверг, 1 марта, в 15:00. Мацейчук добавил, что после приезда в Польшу хочет заняться работой репортёра.
Ранее стало известно, что Мацейчука задержали в подмосковных Мытищах. В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».
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