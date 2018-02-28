Турист загадочно исчез на перевале Дятлова

На перевале Дятлова пропал турист

Житель Екатеринбурга, отправившийся в одиночный поход на перевал Дятлова, перестал выходить на связь с родственниками. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина отправился в поход три недели назад. Когда именно с ним оборвалась связь, не уточняется.

В Ивдельском поисково-спасательном отряде отметили, что турист у них не регистрировался. Информации о его передвижениях нет.

На одном из уральских перевалов зимой 1959 года погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов , позже перевал получил его имя. Выдвигались разные версии трагедии, в том числе и теории заговора об испытании радиоактивного оружия и контакте с пришельцами. По официальной версии следствия, смерть туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Перевал Дятлова популярен среди современных туристов, там нередко пропадают люди. В сентябре 2017 года неподалеку от перевала скончался 58-летний турист из Кемерово. Он отправился на перевал с группой других путешественников. Причиной его смерти врачи назвали сердечную недостаточность.