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Террорист планировал убийство детей в Москве
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Террорист планировал убийство детей в Москве 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские правоохранители предотвратили теракт, который преступник хотел совершить 1 сентября 2017 года после праздничной линейки в одной из школ Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.
По словам представителя НАК, мужчина по имени Сархат приехал в Москву на заработки и жил в строительном вагончике, работа ему не нравилась. Первоначально он планировать убить своего прораба, но потом захотел совершить «резонансный теракт».
Пржездомский подчеркнул, что на преступление Сархат готовился пойти не по «идеологическим мотивам».
«Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости», — сказал он.
Злоумышленник был задержан в августе. Тогда же сообщалось о задержании в столице двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты на 1 сентября.
Во время обыска в телефоне одного из них нашли контакты вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и инструкции по подготовке терактов. Один из задержанных планировал напасть на людей с топором, а его сообщник хотел взорвать себя в толпе.
 Ещё 3 источника 
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