Террорист планировал убийство детей в Москве

Российские правоохранители предотвратили теракт, который преступник хотел совершить 1 сентября 2017 года после праздничной линейки в одной из школ Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.

По словам представителя НАК, мужчина по имени Сархат приехал в Москву на заработки и жил в строительном вагончике, работа ему не нравилась. Первоначально он планировать убить своего прораба, но потом захотел совершить «резонансный теракт».

«Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости», — сказал он. Пржездомский подчеркнул, что на преступление Сархат готовился пойти не по «идеологическим мотивам».

Злоумышленник был задержан в августе. Тогда же сообщалось о задержании в столице двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты на 1 сентября.