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В Москве во время Кубка конфедераций готовился теракт
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Спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время Кубка конфедераций 

Российская Газета 5 часов назад
Спецслужбам удалось предотвратить крупный теракт, готовившийся в Москве во время проведения Кубка конфедераций. Об этом заявил замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.
А в общей сложность в 2017 году удалось не допустить 25 терактов.
"В прошлом году предотвращено совершение 25 терактов на территории нашей страны. Эта работа на упреждение ведется постоянно", — цитирует ТАСС.
Также Кулягин отметил, что благодаря проведению контртеррористических операций "пресечена деятельность более 50 законспирированных ячеек, задержано 1060 бандитов, при указании сопротивления уничтожено 90 боевиков".
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