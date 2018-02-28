В Москве во время Кубка конфедераций готовился теракт

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время Кубка конфедераций

Игорь Кулягин. Спецслужбам удалось предотвратить крупный теракт, готовившийся в Москве во время проведения Кубка конфедераций. Об этом заявил замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета

А в общей сложность в 2017 году удалось не допустить 25 терактов.

"В прошлом году предотвращено совершение 25 терактов на территории нашей страны. Эта работа на упреждение ведется постоянно", — цитирует ТАСС.

Также Кулягин отметил, что благодаря проведению контртеррористических операций "пресечена деятельность более 50 законспирированных ячеек, задержано 1060 бандитов, при указании сопротивления уничтожено 90 боевиков".