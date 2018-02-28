Задержан бегавший голым по салону самолета пассажир

В Новосибирске задержали мужчину, который бегал голым по самолету

Ирина Волк. "Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику", — сказала она журналистам. Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который бегал по салону самолета во время полета без одежды, сообщила официальный представитель МВД России По словам Волк, мужчина был доставлен в дежурную часть в аэропорту "Толмачёво". Проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".