Пока вы спали: «Убойные закупки» для ЧМ-2018 

80% алкоголя — контрафакт
80% алкогольной продукции, продаваемой в небольших магазинах розничной торговли, является контрафактом, сообщает RT со ссылкой на главу проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. По его словам, активисты организации весь февраль проводили рейды по торговым предприятиям в 60 регионах России и выяснили, что мелкая розница — это «основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции». Хамзаев призвал власти страны ужесточить наказание за подобные нарушения и сделать его «неотвратимым».
Посол рассказал о «кокаиновом деле»
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли рассказал RT о подробностях спецоперации, благодаря которой была пресечена поставка кокаина из Аргентины в Россию. По его словам, в 2016 году дипломатам стало известно о «неких вещах, принадлежащих третьим лицам», которые находились в школе при посольстве. Помещения учебного заведения были осмотрены. В результате обнаружились 12 чемоданов с кокаином. После этого Федеральная служба безопасности России совместно с Министерством безопасности и Национальной жандармерией Аргентины провели «чрезвычайно успешную» спецоперацию по контролируемой поставке с целью «накрыть» всю сеть наркоторговцев.
«Убойные закупки» для ЧМ-2018
Глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила Business FM, что власти российских городов, в которых состоятся матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, объявили «убойные закупки» на отлов и последующую «утилизацию» бездомных собак и кошек. По ее словам, местные власти объявляют тендеры лишь на отлов животных, однако если оплачен только он, то «понятно, что эти животные будут умерщвляться». Дмитриева призвала отменить проведение всех подобных тендеров.
Google предскажет смерть
Американская корпорация Google намерена разработать искусственный интеллект, который сможет предсказывать смерть человека. Данным проектом занимается подразделение Google под названием DeepMind, о чем оно и сообщило в своем блоге. Согласно идее специалистов компании, ИИ будет предсказывать изменения в состоянии больного, которые способны стать причиной его смерти. В данный момент эксперты DeepMind собрали нейросети истории болезней примерно 700 тысяч бывших военных США: их подвергнут анализу, который, возможно, выявит некоторые смертельные заболевания на ранней стадии.
«Черные дыры» в Сирии
Контролируемые США и их союзниками районы Сирии превратились в «черные дыры», заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Как сообщает РИА Новости, Конашенков назвал ситуацию в этих районах «тяжелой» для мирного населения и «непрозрачной» для правительства Сирии и международных наблюдателей. Кроме того, представитель Минобороны описал положение мирных жителей города Ракка, также контролируемого коалицией США, как «гуманитарную катастрофу».