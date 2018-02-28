Война российских воров в законе развернулась в Турции

В Турции развернулась война российских воров в законе

Турецкие правоохранители связали убийство вора в законе Давида Алханашвили (Дато Панкисский), совершенное 22 декабря 2017 года, с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в российских спецслужбах, знакомый с результатами расследования турецкого МВД

По словам собеседника издания, в турецкой полиции считают, что Дато Панкисского убили по приказу Шакро Молодого. По данным турецких правоохранителей, к организации преступления причастен Андраник Согоян, которого называют приближённым Калашова.

Источник Life заявил, что Шакро Молодой приказал Согояну приехать в Стамбул с несколькими наемными убийцами. Согоян якобы выследил Алханашвили в одном из ресторанов на берегу Босфора, позвонил ему и предложил встретиться, а затем «отдал приказ киллерам на устранение».

Выйдя из ресторана, Дато Панкисский успел пройти несколько сотен метров в сторону побережья, а затем раздались выстрелы. Киллер выстрелил несколько раз и скрылся с места преступления.

Источник Life в российском бюро Интерпола заявил, что после гибели Алханашвили Согоян и его «подручные» уехали из Турции. Где они находятся сейчас, неизвестно.