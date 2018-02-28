Война российских воров в законе развернулась в Турции

Турецкие правоохранители связали убийство вора в законе Давида Алханашвили (Дато Панкисский), совершенное 22 декабря 2017 года, с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в российских спецслужбах, знакомый с результатами расследования турецкого МВД.
По словам собеседника издания, в турецкой полиции считают, что Дато Панкисского убили по приказу Шакро Молодого. По данным турецких правоохранителей, к организации преступления причастен Андраник Согоян, которого называют приближённым Калашова.
Источник Life заявил, что Шакро Молодой приказал Согояну приехать в Стамбул с несколькими наемными убийцами. Согоян якобы выследил Алханашвили в одном из ресторанов на берегу Босфора, позвонил ему и предложил встретиться, а затем «отдал приказ киллерам на устранение».
Выйдя из ресторана, Дато Панкисский успел пройти несколько сотен метров в сторону побережья, а затем раздались выстрелы. Киллер выстрелил несколько раз и скрылся с места преступления.
Источник Life в российском бюро Интерпола заявил, что после гибели Алханашвили Согоян и его «подручные» уехали из Турции. Где они находятся сейчас, неизвестно.
Аналитик главного управления угрозыска МВД РФ пояснил изданию, что Дато Панкисский входил в окружение азербайджанского вора в законе номер один Надира Салифова (Гули). По словам эксперта, именно Гули считается главным претендентом на воровской «трон» после Шакро Молодого. Аналитик отметил, что после убийства Алханишвили может быть отдан приказ на устранение Гули.