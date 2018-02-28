Пожарные погибли при спасении детей из огня в Москве

Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы

Двое пожарных погибли во время тушения возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Двое пожарных погибли во время тушения загорания", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем при пожаре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка загорелись личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, он уже потушен.

Восемь человек покинули этаж до прибытия пожарных, по прибытии спасателей из горящей квартиры вывели четырех человек, в том числе троих детей.