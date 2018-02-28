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Пожарные погибли при спасении детей из огня в Москве
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Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое пожарных погибли во время тушения возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Двое пожарных погибли во время тушения загорания", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем при пожаре.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка загорелись личные вещи и мебель.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, он уже потушен.
Восемь человек покинули этаж до прибытия пожарных, по прибытии спасателей из горящей квартиры вывели четырех человек, в том числе троих детей.
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