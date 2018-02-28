Ещё
Экипаж самолета ВМС США ослеп и замерз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж самолета ВМС США ослеп и замерз на высоте более семи километров 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Alan Wilson / Wikimedia
Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler во время полета подвергся сильному обморожению после того, как произошел сбой системы регулирования температуры в кабине, сообщает Defense News.
Инцидент произошел 29 января 2018 года на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла. Самолет направлялся из базы Уидби-Айленд (штат Вашингтон) на базу Чайна-Лейк (Калифорния). Во время полета температура в кабине, которую заполнил туман, упала до минус 30 градусов Цельсия, а приборная доска EA-18G Growler покрылась слоем льда. Из-за этого находящиеся в самолете пилот и инженер не видели происходящее вне самолета и не могли отслеживать показания датчиков, в частности, компаса.
Экипаж был вынужден отменить полет к Чайна-Лейк, а направление в пространстве определял по умным часам от Garmin, сверяя курс с диспетчерами. Летчику и инженеру удалось вернуть EA-18G Growler обратно на Уидби-Айленд, на руках у них обнаружены пузырящиеся раны и ожоги. В настоящее время один летчик вернулся к полетам, другой поправляется.
EA-18G Growler создан компанией Boeing на основе истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна нести управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM.
Lenta.ru: последние новости
Стал известен мотив казанского стрелка В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с чемоданом кокаина Разъяренный слон насмерть забил фермера бивнями
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт мотив казанского стрелка8
Нефтяной передел: Британия угрожает России35
У убитого росгвардийца остались трое детей15
Россия запросила выдачу Рыбки194
Раскрыт секрет Ким Чен Ына15
Видео
01:04
Раскрыт мотив казанского стрелка
Происшествия Криминал
Слон напал на мужчину в Индии
Происшествия
01:04
Устроивший бойню в Казани застрелился
Происшествия
00:28
Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв
ДТП Происшествия
01:41
Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве
Общество
00:30
СК опубликовал видео драки на борту самолета
Криминал Происшествия
01:08
Дочь Гаркалина рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
02:25
Подрыв центра венгров на Украине показали на видео
Происшествия В мире
00:43
У дороги в обход Украины нашли дефекты
Украина В мире
01:02
Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение