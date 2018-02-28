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Раскрыт мотив казанского стрелка
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Стал известен мотив казанского стрелка 

Lenta.ru 3 часа назад
Стали известны мотивы стрелка из Казани, убившего при попытке задержания сотрудника Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Сам преступник покончил с собой, о причинах поступка рассказал его друг, задержанный на месте стрельбы. Он отрицает свою причастность к случившемуся и утверждает, что является лишь свидетелем.
По его словам, ранее мужчина 1983 года рождения отсидел десять суток административного ареста по заявлению, написанному его женой. За время его отсутствия женщина с детьми собрала вещи и переехала к брату. После отбытия наказания тот напился и поехал «разбираться», захватив ружье. Жена вызвала полицию, и прибывший на место страж порядка получил пулю.
Следственный комитет выясняет роль задержанного.
Вечером 27 февраля житель Казани забаррикадировался и открыл стрельбу по людям. Тогда был убит один человек, еще двое получили ранения.
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