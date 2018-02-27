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Россия запросила выдачу Рыбки
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Россия запросила выдачу Насти Рыбки 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Instagram
Россия попросила Таиланд выдать Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще 9 человек, задержанных в Паттайе по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Информация об этом появилась в Instagram Рыбки.
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Настя Рыбка считает, что ее арест связан с публикацией расследования Алексея Навального о коррупционных связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.
«Просим не выдавать нас России так как любые из сфабрикованных обвинений лишь наши политические репрессии», — говорится в сообщении в аккаунте Рыбки.
Настя Рыбка попросила защиты от России у Алексея Навального и американских журналистов.
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