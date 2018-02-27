Россия запросила выдачу Рыбки

Россия запросила выдачу Насти Рыбки

Россия попросила Таиланд выдать Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще 9 человек, задержанных в Паттайе по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Информация об этом появилась в Instagram Рыбки.

«Просим не выдавать нас России так как любые из сфабрикованных обвинений лишь наши политические репрессии», — говорится в сообщении в аккаунте Рыбки.

Настя Рыбка попросила защиты от России у Алексея Навального и американских журналистов.