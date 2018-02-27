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Устроивший бойню в Казани застрелился
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В Казани мужчина открыл стрельбу 

Рамблер 1 час назад
В Казани 34-летний мужчина открыл стрельбу из ружья, в результате происшествия есть погибшие и раненые.
Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелявший — местный житель Александр Петров. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в квартиру бывшей жены. После того, как она отказалась его пускать, Петров открыл огонь из ружья по двери квартиры.
>> Уралец открыл стрельбу по прохожим
На место прибыл отряд спецназа, но когда бойцы попытались приблизиться к стрелку, он открыл огонь. Один из спецназовцев погиб на месте. Мужчина, не желая сдаваться полиции, застрелился. Его сообщник жив и сейчас прячется в квартире.
На данный момент известно о двоих пострадавших: ранение в ногу получил участковый полицейский и случайный прохожий.
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