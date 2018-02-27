Польского журналиста отпустили

Суд в Подмосковье отпустил польского журналиста Мацейчука

"Сегодня материалы дела в отношении Мацейчука в Мытищинском суде рассмотрены не будут, судья вернула материалы представителю управления ФМС по Московской области ввиду усмотренных нарушений", — пояснила она. Мытищинский суд отпустил польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука , сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова

По ее словам, в протоколе шла речь о нарушении миграционного законодательства по статье "Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета". По Кодексу об административных правонарушениях за это полагается штраф, хотя суд имеет право назначить принудительное выдворение из России.

Ранее СМИ сообщили, что Мацейчука задержали в его квартире в Мытищах. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него прошел обыск в рамках дела о публикации в соцсетях экстремистского видеоролика. В каком статусе Мацейчук проходит по этому делу, источник не уточнил. Официальным подтверждением того, что такое дело действительно расследуется, РИА Новости не располагает.