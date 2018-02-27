«Осознавал, что в автобусе гражданские, но приказал стрелять»

СК РФ заочно обвинил в убийстве оператора Кляна украинского офицера

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение полковнику ВСУ Николаю Маломену в убийстве оператора российского «Первого канала» Анатолия Кляна летом 2014 года. По версии российских следователей, Маломен знал, что в автобусе, где был журналист, находились только гражданские люди без оружия, но все равно отдал приказ открыть огонь. Через два месяца офицер получил от президента Украины Петра Порошенко орден «За мужество» III степени за участие в боевых действиях против ополченцев ДНР.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение предполагаемому организатору убийства оператора российского «Первого канала» Анатолия Кляна. По версии СК РФ, приказ открыть огонь по автобусу, в котором находились журналисты, в том числе и убитый, отдал командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» Вооруженных сил Украины (В/Ч А-1428) подполковник Николай Маломен. Офицеру заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ «Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти».

Как следует из сообщения пресс-службы СК, 29 июня 2014 Маломен вооружил подчиненных ему военнослужащих части А-1428, которая располагалась между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области. Исходя из сообщений Минобороны Украины 2014 года, за несколько дней до убийства Кляна подразделения части А-1428, дислоцированные в Авдеевке, дважды подвергались атакам вооруженных сторонников ДНР, при этом дважды нападения были отбиты.

Маломен отдал подчиненным приказ в случае приближения к части вооруженных или гражданских лиц открывать огонь на поражение без предупреждения.

«Осознавая, что в салоне находятся только невооруженные гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным начать прицельную стрельбу по автобусу. По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов АК-47», — говорится сообщении пресс-службы СКР. В ночь на 30 июня к контрольно-пропускному пункту дивизиона подъехал автобус с журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Клян, и с матерями военнослужащих срочной службы украинской армии. Они собирались провести переговоры о возвращении домой военнослужащих, не хотевших принимать участие в боевых действиях.

Одна из пуль попала в живот оператору, он был срочно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь журналисту.

Оператору было 68 лет. Он не был новичком при освещении событий в «горячих точках». Клян проработал на телевидении более 40 лет и неоднократно отправлялся в командировки в места ведения боевых действий, работал в Югославии, Чечне, Ираке, Афганистане и Сирии. Похоронили журналиста на Троекуровском кладбище в Москве.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко наградил Меламена орденом «За мужество» III степени «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

После гибели Кляна разразился крупный скандал. Международные организации, в частности, ОБСЕ ООН , осудили очередной факт насилия против российских журналистов на юго-востоке Украины и заявили о необходимости тщательного расследования происшедшего. Первый канал опубликовал заявление, в котором обвинил украинскую власть в том, что она продолжает убивать журналистов. Генерал-майор юстиции Владимир Маркин , на 2014 год занимавший пост официального представителя пресс-службы СК РФ, заявил через три дня после трагедии, что «за смертью Кляна стоит лично украинский миллиардер Игорь Коломойский ». Однако никаких доказательств данного утверждения Маркин тогда не привел.

Глава правительства ДНР Александр Бородай заявил, что ополченцы не планировали захватывать данную воинскую часть А-1428: «Проявление разгильдяйства, приведшее к человеческим жертвам. С теми, кто повел туда людей, мы будем разбираться по всей строгости».

Через четыре дня после гибели Кляна Андрей Пургин, занимавший тогда пост вице-премьера ДНР, сообщил об аресте в Донецке вице-спикера верховного совета ДНР Владимира Маковича по подозрению в причастности к гибели журналиста. Позже пресс-секретарь Бородая Клавдия Кульбатская сообщила о возможном освобождении Маковича к 8 июля после выяснения обстоятельств. Маковича обвиняли в том, что он не доложил премьеру о планах доставить автобус к воинской части. Отметим, что в начале августа Бородай покинул пост премьера самопровозглашенной республики, в сентябре 2015 года был отправлен в отставку Пурги, а Владимир Макович умер в марте 2017 года.

Высказались по поводу гибели Кляна и представители украинской стороны. Спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил о том, что Киев гарантирует безопасность журналистов в зоне проведения антитеррористической операции «при условии их аккредитации в Службе безопасности Украины ». Такой аккредитации у Кляна не было, поездка 30 июня была организована пресс-службой ДНР.

Отметим, что ситуация в ВСУ на момент убийства Кляна была крайне противоречивой. С января 2014 года в армию этой страны был приостановлен призыв, ВСУ было решено комплектовать только на контрактной основе. Однако в связи с событиями на юго-востоке станы новые власти государства с 1 марта того же года вернули призыв и активно начали создавать новые подразделения украинской армии.

При этом многие украинцы не хотели ни поступать в воинские части, ни тем более участвовать в боевых действиях. Многие жители страны мужского пола покинули Украину, чтобы избежать призыва.

Нередки были и случаи перехода украинских военных-срочников на сторону ополчения непризнанных республик.