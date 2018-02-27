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Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры
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В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна по прохожему 

RT на русском 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"
В Свердловской области в городе Сухой Лог нетрезвый мужчина открыл из окна своей квартиры беспорядочную стрельбу и ранил случайного прохожего. Об этом сообщает СУ СК по региону. Инцидент произошёл 26 февраля около 23:00. Подозреваемый 1982 года рождения сначала выстрелил из охотничьего ружья в дверь, после чего начал стрелять из окна. В результате этого был ранен мужчина 1991 года рождения.
«В результате произведённых выстрелов злоумышленник причинил пострадавшему огнестрельные ранения головы и туловища. Всего обвиняемым из ружья произведено порядка 10 выстрелов (в том числе, не менее двух — в сторону прохожего гражданина)», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спасти жизнь прохожему удалось благодаря своевременной медицинской помощи. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого и изъяли ружьё. Мужчина 1982 года рождения помещён под стражу.
Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство.
RT на русском: последние новости
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