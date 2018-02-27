Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

«В результате произведённых выстрелов злоумышленник причинил пострадавшему огнестрельные ранения головы и туловища. Всего обвиняемым из ружья произведено порядка 10 выстрелов (в том числе, не менее двух — в сторону прохожего гражданина)», — говорится в сообщении.

В Свердловской области в городе Сухой Лог нетрезвый мужчина открыл из окна своей квартиры беспорядочную стрельбу и ранил случайного прохожего. Об этом сообщает СУ СК по региону. Инцидент произошёл 26 февраля около 23:00. Подозреваемый 1982 года рождения сначала выстрелил из охотничьего ружья в дверь, после чего начал стрелять из окна. В результате этого был ранен мужчина 1991 года рождения.