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Слон напал на мужчину в Индии
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Нападение слона на мужчину в Индии попало на видео 

РИА Новости 4 часа назад
В Сети появился ролик, на котором слон атакует индийского фермера. Запись опубликована на видеохостинге YouTube.
Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш. На кадрах видно, как животное преследует жертву и начинает ее топтать. Окружающие пытались отогнать слона, однако им это не удалось.
Похороны 56-летнего фермера прошли в воскресенье, 25 февраля. Департамент лесного хозяйства штата согласился выплатить семье погибшего 7,7 тысячи долларов компенсации.
Как сообщает Daily Mail, жители города уже давно страдают от нашествий диких животных. Они обращались к властям с просьбой изгнать их, однако те проблему так и не решили.
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