Слон напал на мужчину в Индии

Нападение слона на мужчину в Индии попало на видео

В Сети появился ролик, на котором слон атакует индийского фермера. Запись опубликована на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш. На кадрах видно, как животное преследует жертву и начинает ее топтать. Окружающие пытались отогнать слона, однако им это не удалось.

Похороны 56-летнего фермера прошли в воскресенье, 25 февраля. Департамент лесного хозяйства штата согласился выплатить семье погибшего 7,7 тысячи долларов компенсации.

Как сообщает Daily Mail, жители города уже давно страдают от нашествий диких животных. Они обращались к властям с просьбой изгнать их, однако те проблему так и не решили.