Преподаватель ВШЭ мог вести прямой эфир суицида

Покончивший с собой преподаватель Высшей школы экономики мог вести прямой эфир своей смерти, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, следователи, расследующие дело, обнаружили в кабинете скончавшегося руководителя дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергея Калашникова камеру, которая была установлена перед столом.

Обследовав компьютер погибшего, правоохранители не обнаружили видеозаписи суицида. В связи с этим они предположили, что Калашников мог вести прямой эфир своей гибели. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто мог быть собеседником преподавателя ВШЭ.

Накануне тело Сергея Калашникова обнаружили в его рабочем кабинете коллеги по Высшей школе экономики.