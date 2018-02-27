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Преподаватель ВШЭ мог вести прямой эфир суицида
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Преподаватель ВШЭ мог вести прямой эфир суицида 

Рамблер 5 часов назад
Фото: facebook
Покончивший с собой преподаватель Высшей школы экономики мог вести прямой эфир своей смерти, сообщает Telegram-канал Mash.
>> Высокопоставленный сотрудник ВШЭ найден мертвым
По информации канала, следователи, расследующие дело, обнаружили в кабинете скончавшегося руководителя дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергея Калашникова камеру, которая была установлена перед столом.
Обследовав компьютер погибшего, правоохранители не обнаружили видеозаписи суицида. В связи с этим они предположили, что Калашников мог вести прямой эфир своей гибели. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто мог быть собеседником преподавателя ВШЭ.
Накануне тело Сергея Калашникова обнаружили в его рабочем кабинете коллеги по Высшей школе экономики.
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