«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак

«Жириновский хамло»: россияне заступились за несчастную Собчак

Подписчики аккаунтов Ксении Собчак в соцсетях решили поддержать кандидата в президенты после ее конфликта с лидером ЛДПР . Комментаторы выражают восхищение ее поведением, а Владимир Жириновский удостоился нескольких весьма нелетных эпитетов.

"Быдло и хамло" — самые мягкие определения, появившиеся под постом в Instagram Ксении Собчак. Такими комментариями подписчики выражают свое отношение к высказываниям Владимира Вольфовича в адрес их кумира.

Поводом стал инцидент во время теледебатов кандидатов в президенты, которые транслировались в прямом эфире канала "Россия 1". Жириновский постоянно перебивал одного из соперников — Сергея Бабурина . Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР — после чего ей пришлось выслушать витиеватую тираду от ветерана президентских кампаний. Чтобы охладить не в меру распоясавшегося политика, телеведущая решила облить его водой.

Ксения Анатольевна, конечно, разместила запись эпизода в соцсети. "Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", — подписала ролик телеведущая.

Реакция сторонников теледивы была ожидаемо бурной. "Он быдло и хамло, меня тошнит", написал некто paulkovatsch. "Позор, позор несчастная Россия", — поддерживает предыдущего оратора nika108. "Ужааас! Мы где находимся друзья? Что это? @xenia_sobchak я вашей стойкости и мудрости восхищаюсь. Может и за вас проголосую, в любом случае держитесь!", — пишет h_manush. "Ксена, надо было не водой эту жирную свинью обливать, а ногой в пах. И еще — в студии не нашлось ни одного мужика, чтобы врезать свинье. Как говорил Киса: Хамы!", — резко высказывается uladzimir123_l.

Глава предвыборного штаба Собчак, Ксения Чудинова , решила не отставать от своего шефа: о происшествии на теледебатах она сообщила в Facebook. "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!", — написала Чудинова. Подписчики были в восторге. "Сильно!", "Мокрое место осталось", "Апельсиновый сок был бы каноничнее", прокомментировали они пост. Позже Чудинова заявила, что Ксения Собчак намерена обратиться с жалобой на лидера ЛДПР из-за оскорблений во время предвыборных дебатов.