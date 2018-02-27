Ещё
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Жириновский хамло»: россияне заступились за несчастную Собчак 

Дни.ру 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Подписчики аккаунтов Ксении Собчак в соцсетях решили поддержать кандидата в президенты после ее конфликта с лидером ЛДПР. Комментаторы выражают восхищение ее поведением, а Владимир Жириновский удостоился нескольких весьма нелетных эпитетов.
"Быдло и хамло" — самые мягкие определения, появившиеся под постом в Instagram Ксении Собчак. Такими комментариями подписчики выражают свое отношение к высказываниям Владимира Вольфовича в адрес их кумира.
Поводом стал инцидент во время теледебатов кандидатов в президенты, которые транслировались в прямом эфире канала "Россия 1". Жириновский постоянно перебивал одного из соперников — Сергея Бабурина. Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР — после чего ей пришлось выслушать витиеватую тираду от ветерана президентских кампаний. Чтобы охладить не в меру распоясавшегося политика, телеведущая решила облить его водой.
Ксения Анатольевна, конечно, разместила запись эпизода в соцсети. "Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", — подписала ролик телеведущая.
Реакция сторонников теледивы была ожидаемо бурной. "Он быдло и хамло, меня тошнит", написал некто paulkovatsch. "Позор, позор несчастная Россия", — поддерживает предыдущего оратора nika108. "Ужааас! Мы где находимся друзья? Что это? @xenia_sobchak я вашей стойкости и мудрости восхищаюсь. Может и за вас проголосую, в любом случае держитесь!", — пишет h_manush. "Ксена, надо было не водой эту жирную свинью обливать, а ногой в пах. И еще — в студии не нашлось ни одного мужика, чтобы врезать свинье. Как говорил Киса: Хамы!", — резко высказывается uladzimir123_l.
Глава предвыборного штаба Собчак, Ксения Чудинова, решила не отставать от своего шефа: о происшествии на теледебатах она сообщила в Facebook. "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!", — написала Чудинова. Подписчики были в восторге. "Сильно!", "Мокрое место осталось", "Апельсиновый сок был бы каноничнее", прокомментировали они пост. Позже Чудинова заявила, что Ксения Собчак намерена обратиться с жалобой на лидера ЛДПР из-за оскорблений во время предвыборных дебатов.
Муж телеведущей, Максим Виторган, не стеснялся в выражениях в отношении Жириновского. "Слушайте, ну он старый …, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год", — заявил актер. А ведущий теледебатов Владимир Соловьев комментировать инцидент отказался. По его словам, это запрещает Центризбирком.
Дни.ру: последние новости
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
 Ещё 104 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»24
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
«Старый м***к». Виторган ответил Жириновскому за Собчак602
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение