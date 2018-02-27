Выпущенную на свободу Рыбку снова посадили в тюрьму

Блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку выпустили в Таиланде под залог, но снова задержали

Таиландский суд освободил во вторник под залог на время следствия видеоблогеров Александра Кириллова Анастасию Вашукевич , более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка. Однако они вновь были задержаны правоохранителями в этот же день. Сообщение об этом появилось на странице Вашукевич в Instagram.

Согласно записи, сделанной в соцсети друзьями девушки, шестеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Вашукевич и Кириллова, были выпущены под залог в размере 150 тыс. батов ($4,7 тыс.) за одного человека.

"Из суда свободных их перевезли в иммиграцию (Иммиграционное бюро Таиланда — прим. ТАСС). И в иммиграции сообщили, что после суда, несмотря на залог, их лишили тайских виз", — говорится в сообщении.

После этого, как следует из записи, все шестеро вновь оказались задержанными и были помещены в изолятор Иммиграционного бюро.

Как сообщалось ранее, десять человек — девять россиян и один гражданин Литвы — были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.