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Выпущенную на свободу Рыбку снова посадили в тюрьму
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Блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку выпустили в Таиланде под залог, но снова задержали 

ТАСС 13 часов назад
Таиландский суд освободил во вторник под залог на время следствия видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка. Однако они вновь были задержаны правоохранителями в этот же день. Сообщение об этом появилось на странице Вашукевич в Instagram.
Согласно записи, сделанной в соцсети друзьями девушки, шестеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Вашукевич и Кириллова, были выпущены под залог в размере 150 тыс. батов ($4,7 тыс.) за одного человека.
"Из суда свободных их перевезли в иммиграцию (Иммиграционное бюро Таиланда — прим. ТАСС). И в иммиграции сообщили, что после суда, несмотря на залог, их лишили тайских виз", — говорится в сообщении.
После этого, как следует из записи, все шестеро вновь оказались задержанными и были помещены в изолятор Иммиграционного бюро.

1. Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют. 3. Сегодня был суд. По суду выпустили под залог 6 человек включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Они были счастливые с алексом и остальными. Их из суда свободных перевезли в иммиграцию. И в иммиграции сообщили что после суда несмотря на залог их лишили тайских виз. Так, Заплатив за каждого ололо ста тыс. бати они получили 10 минут свободы при перевозке из одной тюрьмы в другую. Суд разрешил выйти под залог! Но видимо кто то спровоцировал тайскую иммиграцию лишить всех виз за несколько минут! В суде вины своей они не признали. Вина доказана не была. По статусу они должны были быть свободными ведь они невиновны и под залогом. 3. Теперь их держат в условиях ещё хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев кто то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала что в тюрьме приходил человек от консульства и говорил насте и алексу что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию. Настя считает что Россия стремится чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью которое она давала журналисту НБС но оно ещё не вышло, если что то случиться с ней она сказала обратиться к нбс по поводу ее интервью. Пишем как есть с ее слов. Телефонов для связи у ребят нет. Настя думает, что все это из-за ее интервью и свидетельств по поводу дела Навального, и интервью журналистам США о том разговоре на яхте (записано со слов рыбки). Настя сегодня, пока ее перевозили из тюрьмы в тюрьму сумела одолжить телефон, провести трансляцию. Ей передали слова что депутаты гос думы хотят чтобы она сгнила в тюрьме в Тайланде, она ответила что — тех кто этого хочет возможно не любят женщины, желать зла любому человеку очень низко для госдумы РФ. И эти люди ее позорят. Настя официально через свою страницу в Инстаграмм попросила США о помощи выбраться из этой ситуации. И предоставить защиту и политическое убежище 10 репрессируемым членам команды которых Россия достала в Тайланде Просьба распространить слова Насти Рыбки

Публикация от  Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru)

Как сообщалось ранее, десять человек — девять россиян и один гражданин Литвы — были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.
9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.
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