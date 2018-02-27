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Офицера ВСУ обвинили в убийстве российского журналиста
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Офицера ВСУ обвинили в убийстве российского журналиста 

Рамблер 7 часов назад
Следственный комитет заочно предъявил обвинение в убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна подполковнику Вооруженных сил Украины Николаю Маломену. Об этом сообщает пресс-служба СК.
>> Не стреляйте! Я журналист
По версии следствия, в июне 2014 года командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка ВСУ вооружил своих подчиненных и приказал им стрелять в любого человека, который приблизится к войсковой части, расположенной между городом Авдеевка и селом Спартак в Донбассе.
Именно так и поступили подчиненные Маломена в ночь с 29 на 30 июня, когда к части подъехал автобус с матерями не желавших служить военных и журналистами российских и украинских телеканалов. Тогда подполковник вновь отдал приказ открыть огонь, «осознавая», в кого именно. В результате оператор Клян, находившийся в автобусе, получил смертельное огнестрельное ранение из автомата Калашникова.
Следком продолжает устанавливать соучастников этого преступления.
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