Офицера ВСУ обвинили в убийстве российского журналиста

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна подполковнику Вооруженных сил Украины Николаю Маломену. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в июне 2014 года командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка ВСУ вооружил своих подчиненных и приказал им стрелять в любого человека, который приблизится к войсковой части, расположенной между городом Авдеевка и селом Спартак в Донбассе.

Именно так и поступили подчиненные Маломена в ночь с 29 на 30 июня, когда к части подъехал автобус с матерями не желавших служить военных и журналистами российских и украинских телеканалов. Тогда подполковник вновь отдал приказ открыть огонь, «осознавая», в кого именно. В результате оператор Клян, находившийся в автобусе, получил смертельное огнестрельное ранение из автомата Калашникова.

Следком продолжает устанавливать соучастников этого преступления.